大雪となった中、北海道内の公立高校の入学試験が行われ、およそ２万人の受験生が試験に臨みました。雪による影響はありませんでしたが、２校で英語の聞き取りテストの際、冒頭から音声が流れない不具合がありました。合格と書かれた絵馬や合格を祈願したダルマが映し出されています。３月４日朝のＪＲ札幌駅の電光掲示板では、受験生を応援するメッセージが送られました。２０２６年の公立高校の入学試験は、道内２０６校で