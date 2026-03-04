▼山梨県（甲府地方気象台）【中・西部】晴れ【東部・富士五湖】晴れ▼長野県（長野地方気象台）【北部】くもり後晴れ【中部】晴れ【南部】晴れ▼新潟県（新潟地方気象台）【下越】くもり一時雨か雪【中越】くもり一時雨か雪【上越】くもり一時雨か雪【佐渡】くもり▼富山県（富山地方気象台）【東部】くもり後時々晴れ【西部】くもり後時々晴れ▼石川県（金沢地方気象台）【加賀】くもり後晴れ【能登】くもり▼福井県（福井地方気