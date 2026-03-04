◆オープン戦楽天―ロッテ（４日・静岡）ドラフト１位右腕の藤原聡大投手（花園大）が対外試合３度目の登板を果たし、先発で２回を投げて被安打２、３奪三振で無失点にまとめた。２月２３日の巨人戦（那覇）以来、中８日での先発となったが、最速１５１キロの直球にキレのあるスライダーが効果的だった。「ゾーン内でしっかり勝負できたのでよかったと思います」と振り返った。直球の球速については「ＭＡＸという部分でも上