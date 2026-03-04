◆オープン戦楽天―ロッテ（４日・静岡）ＤｅＮＡから加入したジャクソン投手が対外試合３度目の先発を務め、４回を投げて被安打０、無失点にまとめた。計３試合９イニングで１失点とした右腕だが、この日は４回までに６９球。最速１５１キロを記録した速球には威力があったが、ストライク先行の投球ができなかったことに納得がいかなかった様子だった。特に初球、ボールから入ることも多かったとあって、日本語で「初球スト