バーガーキングを展開するビーケージャパンホールディングスは、2026年3月に全国各地で11店舗をグランドオープンすると発表した。これにより、2026年3月31日時点の店舗数は全国348店舗となる予定。2028年末までに600店舗の達成を目標に掲げ、出店エリアを急速に拡大している。【写真】さらにおいしくリニューアルする『スパイシーワッパー』3月は奈良、東京、千葉、青森、岐阜、埼玉、愛知、大阪、兵庫、徳島に出店。青森県青