ボートレースびわこのヴィーナスシリーズ第23戦「びわこヴィーナス！第6回酒処京都新京極スタンド杯」は2日目を終えた。松本怜（31＝福岡）が2日目1Rで差して今節初白星を挙げた。注目すべきは後半10R。6コースから捲り差しを決めるとスルスルと伸びた。バックで競った中川が2M先マイを決めて2着となったが、動き自体は素晴らしい。「私が一番びっくりしました（笑い）。レースに行くといいですね。回ってからがスーパーマリ