大分市の県道で大型トラックとごみ収集車が衝突して男性が死亡した事故で、警察は4日、赤信号を無視したなどとして危険運転致死の疑いでトラックを運転していた43歳の男を逮捕しました。 【写真を見る】赤信号と認識し停止せず死亡事故危険運転致死容疑を適用、トラック運転手の43歳男を逮捕大分 危険運転致死の疑いで逮捕されたのは、日出町藤原のトラック運転手・川口哲弘容疑者（43）です。 この事故は2月21日未明、大分