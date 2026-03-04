違法薬物を使用したなどとして、大麻草の合法成分が入った商品を扱う店の従業員ら3人が逮捕されました。 麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたのは、熊本市中央区にある「GOODCHILL熊本下通店」の従業員で、福岡市早良区に住む大中卓也容疑者（22）ら男女3人です。 大中容疑者は去年10月から2026年2月の間、熊本県内やその周辺で大麻の違法成分が入った薬物を使用し、他の2人は福岡県筑紫野市でコカインを所持した疑いが持たれてい