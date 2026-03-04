記者会見する韓国代表の李政厚＝東京ドーム（読売新聞社提供）韓国は準優勝した2009年の第2回大会後は苦戦が続いている。米大リーグ、ジャイアンツの李政厚は韓国メディアも多く集まった記者会見で「必ず準々決勝に進みたい。だからといって気負う必要はない。楽しいムードを持ちながらプレーする」と殊勝に語った。父親がプロ野球中日で活躍した李鍾範さんで、日本で生まれた左の好打者。「多くの野球ファンの皆さんが、父と