4日、台北で開かれたシンポジウムで発言する東大先端科学技術研究センターの橋本道雄教授（共同）【台北共同】日本と台湾の経済安全保障面での協力を話し合うシンポジウムが4日、台北で開かれた。中東情勢の緊迫化や中国の台頭といった世界情勢を踏まえ、資源の確保に向けて日台が連携するべきだとの意見が専門家らから相次いだ。東大先端科学技術研究センターの橋本道雄教授は、ホルムズ海峡の事実上の封鎖を引き合いに、石油