高市首相の名前が入った暗号資産「SANAE TOKEN」をめぐり、金融庁は交換業者として登録されておらず、確認を行うとしています。「SANAE TOKEN」をめぐっては高市首相が2日に自身のXで、承認を与えたものではないと投稿しました。暗号資産の取引などには暗号資産交換業者として金融庁への登録が必要ですが、金融庁によりますと、現時点では登録されていないということです。金融庁は、利用者保護の観点から必要なことがあれば、実態