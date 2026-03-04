サンマルクカフェは3月10日より、「ICHIGO FES」をテーマとした期間限定メニュー4商品を発売する。サンマルクカフェ「ICHIGO FES」「ICHIGO FES」では、いちごづくしのプレミアムなチョコクロに加え、昨年好評だったハーゲンダッツとのタイアップ第2弾となる、ハーゲンダッツ ストロベリーアイスクリームを贅沢に使用したスムージーなど、見た目も味わいも華やかな4商品が登場する。販売期間は3月10日〜4月23日。サンマルクカフェ