公正取引委員会は2026年3月4日、マイクロソフト・コーポレーション、日本マイクロソフト、Microsoft Ireland Operations Limitedによる独占禁止法違反の疑いについて、審査を開始したと発表した。審査の一環として、同日に第三者からの情報・意見を募集している。情報・意見の提出期限は、2026年5月29日(金)18時00分必着となっている。なお、委員会が審査を開始したこと、本件情報・意見募集を行うことは、独占禁止法に違反する行