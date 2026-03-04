【モデルプレス＝2026/03/04】元AKB48の岡部麟が3月3日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を披露し、話題を呼んでいる。【写真】29歳元AKB「理想のスタイル」超ミニスカ×ブーツ姿◆岡部麟、美脚輝くミニスカ×ブーツ衣装披露岡部は「衣装」とつづり、ABEMA「ときめきファンファーレ」（毎週金曜午後7時〜）出演時のオフショットを複数枚投稿。デニム生地のパフスリーブのトップスに、ドット柄の白いミニスカートを合わせた