Girl's Day出身の女優ヘリが、4年間保有していたビルを売りに出した。3月4日、韓国の不動産業界によると、ヘリは先月、ソウル市内の江南（カンナム）区・三成洞（カサムソンドン）に位置するビルを145億ウォン（約15億円）で売りに出したことが分かった。【写真】「完全に高校生」ヘリ、“スク水”姿ヘリはこれに先立つ2022年8月、三成洞にある老朽化した多世帯住宅を、家族法人「エムポ」名義により77億5000万ウォン（約8億円）で