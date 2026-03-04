香川県立ミュージアム(資料) 香川県立ミュージアムが、展示品の解説などを担当するボランティアを募集しています。活動期間は2026年5月中旬から約1年間、15歳以上（2026年4月1日時点）が条件です。 歴史展示室や美術系展覧会の解説、主催行事の運営などグループに分かれて活動します。高校生グループは、ミュージアムを盛り上げる企画の提案・運営を行う予定です。 香川県立ミュー