麻薬の成分が入った通称「大麻グミ」をアメリカから密輸した疑いで警察は北安曇郡・小谷村に住むアメリカ国籍の33歳の男を逮捕しました。男は容疑を認めているということです。ビンの中に入ったカラフルなグミ…。これは麻薬の成分を含む通称“大麻グミ”と呼ばれているものです。「麻薬取締法違反」の疑いで逮捕されたのは、小谷村に住むアメリカ国籍で調理師の男（33）です。警察によりますと、男は第三者と共謀して去年12月29日