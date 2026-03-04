おうちで手軽にカフェ気分を楽しめる「クラフトボス」シリーズから、新作「チャイラテベース」が登場します。ミルクで割るだけでスパイスが香る本格的なチャイラテが完成し、忙しい日常の中でも気軽にリラックスタイムを楽しめるのが魅力。コンパクトなボトルでたっぷり作れる使いやすさもポイントです。自宅でのカフェタイムをもっと豊かにしてくれる注目の新商品です♪ 割るだけで本格チャイラテ完成 「割るだけ