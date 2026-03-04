新年度予算案の審議日程をめぐり、野党の国対委員長らは4日午後、森英介衆院議長と面会し、与党側が「議会政治をないがしろにしている」として、充実した予算審議の実施に尽力するよう申し入れました。中道・重徳国対委員長「いかに今までの歴代内閣の対応と違うか、異例なのか、ということを色々な角度からそれぞれ申し入れを行いました」衆議院の予算委員会では、与党側が今月13日に締めくくりの質疑をおこなう日程を提案してお