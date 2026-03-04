サッカーのスペイン１部リーグ、レアル・マドリードは３日、ブラジル代表ＦＷロドリゴが右膝の前十字靱帯（じんたい）と外側半月板を断裂したと発表した。６月開幕のワールドカップ（Ｗ杯）への出場は、極めて難しくなったとみられる。ロドリゴはブラジル代表の主力で、２日のヘタフェ戦で負傷した。（イタリア・コルティナダンペッツォ平地一紀）