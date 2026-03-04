記者会見する台湾代表の徐若熙＝東京ドーム（読売新聞社提供）台湾は、ソフトバンクに今季加入した徐若熙が5日の開幕戦に先発する。相手はオーストラリア。25歳の本格派は「準備はできている。初戦を何としても取りたい」と力強く意気込んだ。4日は東京ドームで軽めに調整した。チームは2024年の「プレミア12」で日本を破って初優勝し、自信を深めている。徐若熙は「非常に大事な大会。自分の力を出すことに集中したい」と自然