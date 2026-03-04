アニメ「サザエさん」のイクラちゃんの声優を務めた桂玲子さんが、誤嚥（ごえん）性肺炎による呼吸不全で亡くなったと4日、所属する東京俳優生活協同組合が公式サイトで伝えた。89歳だった。訃報を受け、13年12月からイクラちゃんの母・波野タイコの声を務める声優の小林さやか（55）が同日、自身のXを更新し、桂さんを追悼した。小林は「桂さん。可愛らしくて、屈託のない、純粋な方でした。桂さんのセリフは、桂さんにしか出せな