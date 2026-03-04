最近、中国科学院微生物研究所の研究員・畢玉海氏のチームが航空総病院主治医の李真真氏らと協力し、北京で発生した2件のペットのインコによる肺炎感染事例について病原学、疫学および臨床病理学的調査を行い、ペットのインコから人へのオウム病クラミジアの感染ルートを明らかにし、都市環境における病原体モニタリング強化の重要性を強調しました。この研究は中国科学院微生物研究所主宰の定期刊行物hLife誌に発表されました。20