中国人民政治協商会議全国委員会（全国政協）は3月4日午後3時、北京市内の人民大会堂で年次会議が開幕しました。習近平氏など中国共産党と国家指導者らが出席しました。会期は7日間で、経済、文化、教育、環境資源など34のセクターから2078人の全国政協委員が出席します。会議では、全国政協常務委員会の活動報告および提案活動の状況報告を聴取・審議します。また、委員らは全国人民代表大会（全人代）の年次会議に列席し、政府活