待望の“3列7人乗り仕様”に反響集まるフランス車ならではの個性を感じさせるモデルが、日本市場に新たに加わりました。2026年2月5日、ルノー・ジャポンは「グランカングー クルール」を発売しました。これまで欧州で展開されてきた3列シート仕様の「カングー」が、日本では特別仕様車という形で登場したかたちです。広い室内空間と実用性を重視するユーザーにとって、見逃せない1台といえるでしょう。【画像】超いいじゃん！