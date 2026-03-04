シャオミ・ジャパンは、スマートタグ『Xiaomi Tag』を3月2日より発売することを発表した。 Xiaomi Tagは、Apple「探す」およびGoogle Android「Find Hub」の両ネットワークに対応した紛失防止用スマートタグ。iOSとAndroidのどちらの環境でも持ち物の位置を確認できる。 本体サイズは46.5×31×7.2mm、重量は約10gの軽量設計で、IP67等級の防塵・防水性能を備える。 接続にはBluetooth5.4を採用し、