映画『スター・ウォーズ』シリーズのグッズがそろう期間限定ストア「STAR WARS SPECIAL STORE by BENELIC」が、3月23日（月）から8月16日（日）まで東京・池袋の池袋PARCOにオープンする。【写真】店頭限定＆池袋PARCO限定商品も！販売されるアイテムの一例■店内はノスタルジックな雰囲気に今回開催される「STAR WARS SPECIAL STORE by BENELIC」は、オリジナルグッズをはじめとした、『スター・ウォーズ』シリーズのグッズ