去年１２月、山形県上山市の自宅で強盗事件が起きたかのようにウソをつき警察の業務を妨害したとして２４歳の無職の女が逮捕されました。 【画像】事件現場とされていた場所 女が盗まれたと話した財布が自宅で見つかったほか、証言に不審な点があったということです。 偽計業務妨害の疑いで逮捕されたのは上山市高野の無職の女（２４）です。 女は、去年１２月１日、家族を通して強盗事件が起きたとウソの通報をし、警察に必要