県と寒河江市が統合再編を進めている西村山地域の新たな病院について、人事異動などがなかった場合、統合前の現在の病院に勤めてる医師のうちおよそ２割が５年後の開院までに定年を迎えることがわかりました。 【写真を見る】西村山地域の新病院統合前の病院に勤める医師のうち約2割が開院までに定年（山形） 西村山地域の新たな病院は県立河北病院と寒河江市立病院の２つを統合し、寒河江市に建設することが決まっています。