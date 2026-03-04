佐賀南署は4日、佐賀市の40代女性が交流サイト（SNS）を使ったロマンス投資詐欺に遭い、約83万円相当の電子マネーや暗号資をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、2025年1月1日、被害者がSNSを閲覧していたところ、外国籍の男性を名乗る人物からメッセージが送られてきた。別のSNSでやりとりをする中で「あなたは女性として魅力的だ」などと好意を伝えられた。その後に「先物取引といった投資を学