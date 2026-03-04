●北から張り出す高気圧に覆われる あす5日(木)は安定した晴天●日ざし十分でも空気ヒンヤリ 厚手の上着などが活躍●金曜日は一時本降り 週末以降は晴れ間多い日々も暖かさ控えめ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう4日(水)の県内は、午前中は日本海側中心に所々で細かい雨が残りましたが、午後は次第に晴れ間が多くなってきました。冷たい北風が吹いた影響で最高気温は全般に13度前後、山間部は1桁止まりの所もありました。 あす5