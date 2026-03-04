３月４日未明、福山市の住宅で拳銃を発砲したような音がしました。その後、住宅では頭から血を流して死亡している４０代の男が見つかりました。警察によると３月４日午前４時１５分ごろ、福山市川口町の住宅で、この家に住む家族から「揉め事が起きている」と通報がありました。警察官が現場に駆けつけたところ、午前４時半ごろ、家の中から拳銃を発砲したような音がしたということです。この家には家族３人がいましたが、警察