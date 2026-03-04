大分県内の路上で19歳の女性を無理やり車に乗せ、佐賀県内まで連れ去って性的暴行を加えたなどの罪で福岡県の39歳男が3日、起訴されました。 わいせつ略取と逮捕監禁傷害、不同意性交等傷害などの罪で起訴されたのは、福岡県朝倉市の会社員・田子森雄二（39）被告です。 起訴状によりますと、田子森被告は2月2日、日田市の路上を歩いていた10代の女性の背後から口を塞ぎ、右足にスタンガンを当て、自分の軽乗用車に引きずり込み