熊本市のプレミアム付き商品券をめぐっては、混乱を避けるなどの理由で対面販売を見直す動きが出ています。一方で、熊本市東区の健軍商店街は、予定通り対面販売することを決めました。その理由は。 政府の物価高対策を受け、熊本市が102の団体に発行を支援する「プレミアム付商品券」。2月から販売が始まりましたが、一部の店舗では長蛇の列ができ購入できない人が出る事態に。これを受け熊本市は発行事業者に対し、対面でなく