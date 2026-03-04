殺害されたイランの最高指導者ハメネイ師の追悼式典が日本時間の5日未明から行われます。イランメディアによりますとハメネイ師の追悼式典は首都テヘランのモスクで現地時間4日夜、日本時間5日未明から3日間、行われます。その後、ハメネイ師の遺体はイスラム教シーア派の聖地であるマシャドに移され埋葬される見通しです。次の最高指導者については反体制派メディアなどがハメネイ師の次男モジタバ師が有力と報じています。一方、