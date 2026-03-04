東京高裁決定を受け、アピールする橋田達夫さん（中央）ら＝4日午後、高知市「苦しみの訴えが届いた」。世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の高額献金被害者や、信者の親を持つ「宗教2世」は胸をなで下ろし、清算人には被害救済に注力するよう求めた。両親が少なくとも1億円を献金した40代の田村一朗さん（仮名）は「解散を命じた東京地裁の判断がひっくり返ったらどうしようと不安だった」とほっとした様子。2022年の安倍晋