国民民主党は４日の総務会で、衆院選総括文書の概要をまとめた。微増にとどまった選挙結果を「なんとか踏みとどまった」と評価する一方、「支持拡大の限界が露呈した」として、来年春の統一地方選などを通じて地方議員を７００人に倍増する目標を掲げた。「比例復活が指定席になり新人議員誕生を妨げることがあってはならない」として、衆院選の比例復活は原則２回までとする方針も盛り込んだ。