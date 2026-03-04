東京・渋谷区にある飲食店「ONE PLATE 代々木本店」。オープンして3カ月ですが、その注文スタイルが女性客を中心に支持を広げているといいます。まずは、ハンバーグやショウガ焼きなど4種類の主菜から1つを選択。そして、8種類の副菜から2つを選んでトッピング。まさに“自分好みのワンプレート”を完成できるお店なんです。しかも、メニューは高タンパクで低脂質と罪悪感ゼロの超ヘルシー。訪れたお客さんからも「自分の好きなも