2026WBCの開幕を翌日に控え、侍ジャパン・井端弘和監督や大谷翔平選手が前日会見に臨みました。なお日本の初戦は6日のチャイニーズ・タイペイ戦となっています。会見の中では、前日決定した侍ジャパンのパフォーマンス『お茶点(た)てポーズ』について質問があがります。大谷選手は、パフォーマンスの考案者に北山亘基投手を指名。最初に発表された『お茶ポーズ』は採用されませんでしたが、改良バージョンが採用となりました。北山