水産業の灯は消えることはありません。能登半島地震で魚が全滅した能登町の海洋水産センター。元の姿に戻りつつある研究施設の今を取材しました。元気よく水中を泳ぎ回るのは…数えきれないほどのサクラマス。さらに、石川県が誇る能登フグ。石川県能登町にある能登海洋水産センターでは、現在、1万匹以上の魚が養殖されています。 7年前に能登町と金沢大学が共同で開設した、海洋資源の研究施設です。2年前のあの