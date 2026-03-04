石川県珠洲市の市議会が4日、開会しました。泉谷市長は被災した住民が退去して空き家となった仮設住宅を、賃貸として貸し出す方針を示しました。地震や豪雨の対応で、1740戸が建設された珠洲市の仮設住宅。地震から2年がたち、新たな住まいに移り住む人が増え、現在、全体の1割が空き家となっています。 珠洲市・泉谷 満寿裕 市長：「(空き家の仮設住宅を)使用料を徴収した上で、貸与することとします」貸し出す対象となるのは