京産大ラグビー部が４日、京都市北区のグラウンドで練習を公開した。前日の３日に始動した新チームの最上級生となり、主将に決まったロックの石橋チューカ（報徳学園）、バイスキャプテンに就任したＳＨ高木城治（東福岡）とＳＨ村田大和（報徳学園）らが汗を流した。大学選手権は２１年度から５大会続けて準決勝で敗退。１年時から出場してきた石橋は「今年こそベスト４の壁を超えられる、歴史をつくるチームにしたい。妥協せ