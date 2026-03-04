モデルの前田希美が４日までに自身のＳＮＳを更新。夫でサッカーＪ１浦和の渡邊凌磨との結婚１周年を報告した。前田はインスタグラムに「結婚して１年がたちました」と報告し、「いつもありがとう＠ｗ＿ｒｙｏｍａ」と、渡邊のアカウントをアカウントをタグ付けして感謝した。写真では、花束を手に笑顔の前田と渡邊の２ショットを公開した。この投稿にファンからは「のんちゃん１周年おめでとうございます」「もうあれから