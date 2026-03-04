リンクをコピーする

▼青森県（青森地方気象台）【津軽】くもり一時雪か雨【下北】雪か雨後くもり【三八上北】雪か雨後くもり▼岩手県（盛岡地方気象台）【内陸】くもり【沿岸北部】雨か雪後くもり【沿岸南部】くもり後時々晴れ▼宮城県（仙台管区気象台）【東部】くもり後時々晴れ【西部】くもり後時々晴れ▼秋田県（秋田地方気象台）【沿岸】くもり時々雨か雪【内陸】くもり時々雨か雪▼山形県（山形地方気象台）【村山】くもり一時雪か雨【置賜】雪