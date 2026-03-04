◆新日本プロレス「ＮＥＷＪＡＰＡＮＣＵＰ２０２６」（４日、後楽園ホール）新日本プロレスは４日、春の最強戦士決定トーナメント「ＮＥＷＪＡＰＡＮＣＵＰ２０２６」（ＮＪＣ）の開幕戦を開催した。第０試合で２５歳の中原大誠（なかはら・たいせい）が昨年６月にデビューした松本達哉とデビュー戦を行った。２００１年２月５日、福岡・筑紫野市うまれの中原は、高校時代からレスリングを始め、大学在学中に新