市川 栞 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：天気のポイントです。 小野：あす5日は、二十四節気の「啓蟄」です。暦通りにこの時期らしい天気と気温でしょう。それとは一転、7・8日の週末は、雨か雪の予報です。5日の予想天気図です。 小野：広い範囲で見ますと、西高東低です。ただ、次第に高気圧に覆われるため、石川県内は午後、加賀から晴れてくるでしょう。 市川：あす5