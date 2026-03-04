中道改革連合の伊佐進一衆院議員は４日、衆院財政金融委員会で高市早苗首相の名を冠した暗号資産（仮想通貨）「ＳＡＮＡＥＴＯＫＥＮ」（サナエトークン）を巡る騒動を取り上げた。伊佐氏は「高市総理の名前が入っている暗号資産について、主催者側は高市総理にお墨付きをもらっているかのような広告宣伝をしたと。何十億にも価値が上がったが、高市さんは『全く知らない』とＸにポストした」「一気に値崩れして、金融庁が実