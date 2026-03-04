巨人は４日、ジャイアンツ球場で１軍全体練習を行った。前日の雨によるグラウンドコンディションを考慮して室内練習場で実施した。内野手のシートノックの守備位置は以下の通り。一塁・リチャード二塁・門脇、浦田三塁・坂本、ダルベック、石塚遊撃・泉口出場機会確保のため、３日に２軍のＷＢＣオーストラリア代表戦（宮崎）に参加していた森田、横川、田和、山瀬、荒巻、小浜、宇都宮、知念の８選手はこの日は休養日で、