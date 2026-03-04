10年ほど前、ダボス会議に出席していた頃のことだ。ダボスには、毎年、様々な宗教者が招かれ、世界のトップリーダーと議論を交わす。アジアの仏教者による朝のメディテーションのセッションは当時、特に人気が高く、プレナリーセッションでも、宗教者がリーダーの思想や価値観の重要性を語る場面があった。 そうした中で、故郷・奈良の東大寺の北河原公敬長老がダボスに招かれ、私は面談