スギ花粉の飛散がピークを迎え、花粉症の人にはつらい日に… 【写真を見る】“雨上がりの強風”で東海地方は花粉が大量飛散 スギ林では煙のように舞い上がる…ことしは平年に比べ飛散予測が1.3倍 （桜沢信司気象予報士午後1時半ごろ 名古屋･中区 ）「きょうは風が強いです。こういう日が花粉が飛びます。私も花粉症。花がムズムズします。街中を歩く人も、マスクをつけている人が目立ちます」 4日名古屋は、“雨上がり